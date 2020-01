Pertegada, finisce con l'auto nel campo

Un incidente , per fortuna senza gravi conseguenze per i conducenti e per i passeggeri, si è verificato nel primo pomeriggio lungo lo stradone per Lignano, all’altezza della frazione di Pertegada, in comune di Latisana. Per cause in corso di accertamento, forse da ricondursi a una manovra d'inversione, si sono scontrate due auto.

Nell’impatto una delle due vetture è finita in un campo e per il conducente si è tenuto il peggio. La Centrale Sores di Palmanova ha inviato, infatti, sul posto l’elicottero sanitario, che è atterrato vicino a una vigna, l’ambulanza e i Vigili del Fuoco di Cervignano del Friuli.

Le persone coinvolte sono rimaste ferite in maniera molto lieve e medicate sul posto. Per i rilievi e la viabilità è intervenuta la Polizia locale di Latisana.