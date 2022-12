Pesante condanna per estorsione e spaccio

Cinque anni di reclusione per estorsione e spaccio di eroina, anche a una minorenne. E' la sentenza con cui il Tribunale di Udine ha condannato in primo grado un cittadino rumeno di 25 anni residente a Udine, per diversi fatti accaduti nel 2018 tra Tolmezzo e il capoluogo friulano.

Due le estorsioni contestate al 25enne. La prima a danno di una giovane della Carnia, alla quale aveva ceduto eroina e hashish e dalla quale ottenne 5mila euro percuotendola con pugni e schiaffi e minacciandola tra l'altro di mostrare alla madre un video nel quale lei assumeva la droga. La ragazza chiese aiuto solo dopo la quinta richiesta di denaro. Bersaglio della seconda estorsione è un giovane di Udine, al quale aveva venduto eroina in diverse occasioni e che minacciò con messaggi sui social per farsi pagare un grammo di stupefacente. Infine, è stato riconosciuto colpevole di aver venduto alcuni grammi di eroina a una minore.

"Sin dall'inizio - commentano i difensori, gli avvocati Federica Tosel e Tomas Trevisiol - avevamo chiesto una perizia psichiatrica sul nostro assistito, conclamato tossicodipendente, ma ci è sempre stata negata. I reati contestati sono molto gravi e non per tutti è stata trovata la prova della sua colpevolezza". Scontato il ricorso in appello.