Pescatore incagliato a Staranzano soccorso nella notte

Questa notte è stato soccorso un pescatore che è rimasto sorpreso dall'improvvisa comparsa della nebbia in laguna. L'allarme è scattato intorno alle 22. A chiedere aiuto è stato lo stesso pescatore che si trovava in difficoltà nel canale della Quarantia, nella zona di Staranzano, vicino alla Isola della Cona.

Sul posto sono intervenuti, via mare, i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia e il personale della Capitaneria di Porto.

Prima con un mezzo più pesante e poi con un gommone, i pompieri e la Guardia Costiera hanno raggiunto il pescatore che era finito incagliato con la barca in una zona con un fondale basso. L'uomo, illeso, è stato riportato in salvo, così come la sua barca. L'intervento si è concluso intorno a mezzanotte.