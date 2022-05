Pescatore trovato senza vita nel torrente Slizza

Un pescatore di 60 anni, Dario Screm, è stato ritrovato questa notte senza vita lungo il torrente Slizza.

La stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino era stata allertata ieri sera alle 23.30 dai Carabinieri di Pontebba, contattati dai familiari dell'uomo per il suo mancato rientro a casa.

L'auto è stata ritrovata nei pressi del ponte sul corso d’acqua a Coccau. Intorno all'una di notte anche l'uomo è stato individuato da due forristi del Soccorso Alpino che perlustravano il torrente.

Una scivolata o un malore potrebbero essere la causa dell'incidente mortale. Per recuperare il corpo, una volta adagiato nella barella, è stato allestito con le corde un sistema di paranchi per issarlo per un centinaio di metri fino a bordo strada. All'intervento hanno preso parte anche i soccorritori della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco di Tarvisio. L'intervento si è concluso alle 3.30.