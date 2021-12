Petardi e fuochi d'artificio, accorgimenti per evitare rischi

Capodanno in sicurezza, un obiettivo facile da raggiungere se si seguono piccoli accorgimenti per evitare sgradite sorprese al rientro o durante i festeggiamenti.

I Vigili del Fuoco, attraverso i social con l'hastga #pilloledisicurezza, hanno dispensato consigli pratici per divertirsi in sicurezza.

Partiamo da chi festeggerà San Silvestro fuori casa. Prima di uscire ricordatevi di spegnere le luci dell’albero di Natale. Usate la stessa precauzione di notte e non lasciate lucine accese.

Questo per evitare che per malfunzionamento possano dare luogo a corto circuito o incendi in casa.

Un capitolo a parte lo meritano i fuochi d’artificio che - sottolineano i Vigili del Fuoco - "possono facilmente innescare incendi di sterpaglia e di bosco. Se si dovesse sviluppare un incendio non esitare a chiamare il pronto intervento".

Non solo, se allo scoccare della mezzanotte festeggerete con i fuochi d’artificio, il consiglio è quello di usare sempre quelli legali e non indirizzarli verso persone, animali, abitazioni, bidoni dell’immondizia!

Attenzione anche agli animali domestici. Meglio evitare di lasciarli all'esterno, poiché i botti di Capodanno potrebbero spaventarli e provocare la fuga o ferimenti. Meglio, quindi, se si è fuori casa chiudere i propri amici a quattro zampe al sicuro, all'interno delle mura domestiche.