Petizione contro il raddoppio dell'inceneritore di Manzano

Sono 1.426 le firme per dire no all'ampliamento dell'inceneritore di Manzano depositate nelle mani del presidente del Consiglio regionale Fvg, Piero Mauro Zanin, dal primo firmatario della petizione, Luciano Zorzenone del Cordicom, con gli altri rappresentanti dei comitati che si oppongono al raddoppio dell'impianto. "Il documento", ha spiegato Zanin, "sarà portato all'attenzione della IV Commissione consiliare, competente per materia".

Tra i sostenitori della petizione anche il consigliere Cristian Sergo (M5S) che, a settembre 2019, aveva sollevato la questione in Aula con un'interrogazione alla Giunta Fedriga e oggi si è detto solidale con le preoccupazioni dei cittadini per un potenziale rischio derivato dalle emissioni inquinanti. Sergo ha evidenziato che, stando al Piano d'ambito dell'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (Ausir), non c'è alcun bisogno di altri inceneritori. Presente anche Mauro Di Bert (Progetto Fvg/Ar) che ha giudicato la questione importante e da non sottovalutare ma, a suo giudizio, risente delle divergenze politiche tra le municipalità mentre dovrebbe essere rappresentativa di un'azione comune del territorio.

Mariagrazia Santoro (Pd), invece, ha ricordato come si sia stabilito che le due linee di termovalorizzazione, la vecchia e la nuova, non lavoreranno mai in parallelo a meno di casi di emergenza o di fermo per manutenzione. Sbagliato, però, escludere il giudizio della Giunta regionale dalla procedura della valutazione di impatto ambientale (Via) che, in ogni caso, dovrebbe essere fatta sulla somma delle linee e non separatamente.

Nella petizione si fa presente che i sindaci di Manzano, Buttrio, Pavia di Udine, San Giovanni al Natisone, Trivignano Udinese, Corno di Rosazzo e Premariacco hanno firmato un testo comune di opposizione a una richiesta di raddoppio che viene definita invasiva e deleteria perché causerà un inquinamento che graverà pesantemente su tutto il Manzanese.