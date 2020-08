Piancavallo, intervento di soccorso per un cane infortunato

La squadra speleo alpino fluviale dei Vigili del fuoco di Pordenone è intervenuta questa mattina per recuperare un Setter in Piancavallo, in località Casera Campo.

Il cane stava percorrendo il sentiero 990 ed è scivolato in un pendio erboso per 50 metri, procurandosi una probabile frattura al bacino. Il proprietario è sceso per soccorrerlo ma l'animale risultava aggressivo a causa del dolore, rendendo impossibile il suo trasporto.

I pompieri sono riuscito a raggiungerlo con tecniche Saf, recuperando così l'animale con l'utilizzo di una barella, e lo hanno portato a valle per le cure.