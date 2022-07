Piancavallo, scoperti 12 camerieri 'in nero'

La Guardia di Finanza di Pordenone, nel corso di un servizio di contrasto al lavoro irregolare in concomitanza con un importante evento musicale a Piancavallo, ha individuato 12 camerieri impiegati in nero da un’azienda di catering.

Il controllo delle Fiamme Gialle era scattato dopo un’attenta attività di osservazione dell’organizzazione e della distribuzione del lavoro da parte dell’impresa, che ha portato all’identificazione di 35 lavoratori impegnati nella preparazione e nella consegna dei pasti.

Le interviste al personale individuato e i successivi approfondimenti documentali hanno fatto emergere la presenza di 12 addetti alla distribuzione impiegati completamente “in nero”.

Il titolare della ditta è stato sanzionato per l’impiego di personale senza l’obbligatoria preventiva comunicazione di assunzione al competente Ispettorato del Lavoro. Alla sanzione è seguita anche la proposta di sospensione dell’attività, per l’impiego di lavoratori irregolari in misura superiore al 10% del personale regolarmente occupato.

Dall’inizio del 2022 le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pordenone hanno individuato 42 lavoratori “in nero” e 48 irregolari, sanzionando, complessivamente, 18 datori di lavoro.