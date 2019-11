Piani sicurezza acque, focus internazionale a Udine

La sicurezza dell'acqua potabile è la sfida del futuro. Sull'ampliamento di queste buone pratiche è incentrato il vertice internazionale della due giorni, 28 e 29 novembre, a Udine, nella sede Cafc in viale Palmanova.

Cafc assieme ai gestori del Sistema Idrico Integrato della Regione ha voluto chiamare a raccolta Oms, Ministero dell'Ambiente, Istituto Superiore di Sanità, Regione e Arpa sul tema: “Dalle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità all'implementazione di nuovi modelli regionali”. I Piani di Sicurezza Acque “costituiscono il modello preventivo più efficace per garantire la buona qualità delle acque fornite e la protezione della salute dei consumatori attraverso misure di controllo integrate, estese a tutta la filiera idrica, secondo gli indirizzi delle linee guida sviluppate dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute sulla base dei principi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità”, dichiara il Presidente di Cafc Salvatore Benigno.

Il nostro territorio si candida a diventare il modello virtuoso da esportare a livello nazionale, essendo stato anticipatore nel creare il tavolo di lavoro congiunto fra i sette gestori idrici, la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Arpa Fvg e l’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) con l'obiettivo di dare il via al primo Piano di Sicurezza Acque che è stato adottato l'anno scorso. Entro il 2025 come stabilito dal decreto del 14 giugno 2017 del Ministero della Salute che ha recepito la direttiva europea 1787 del 2015, tutto il Paese dovrà dotarsi di questo strumento a tutela del bene-acqua e della collettività.

Il Meeting si apre giovedì 28 novembre alle 9.30 con gli interventi del Presidente Benigno, del sindaco di Udine Pietro Fontanini e del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Su acqua potabile e igiene pubblica è incentrata la lectio magistralis di Fabio Barbone, Direttore Scientifico del Burlo Garofalo di Trieste, a seguire gli interventi dei rappresentanti dell'OMS Oliver Schmoll e John Fawell; dal Ministero della Salute Pasqualino Rossi inquadrerà lo scenario normativo europeo e nazionale, mentre dall'ISS Luca Lucentini affronterà le esperienze dei Piani di sicurezza acque la cui applicazione pratica sarà al centro. Nel pomeriggio - dopo gli interventi sulle azioni proprie della Conferenza Stato-Regioni e dell'Arpa – delle analisi applicative da parte di tutti gli enti gestori: Cafc, AcegasApsAmga, Acquedotto del Carso, HydroGEA, Acquedotto Poiana, Irisacqua, LTA (ore 15.30).

L’evento è rivolto ai gestori del servizio, agli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie, alle Agenzie ambientali regionali e agli altri enti pubblici coinvolti nella gestione e nel controllo della filiera delle acque potabili. La seconda giornata, il 29 novembre, è focalizzata sul confronto fra i vari Piani di sicurezza acque per armonizzare le pratiche.