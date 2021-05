Piano Estate Scuola, per il Fvg in arrivo quasi 3 milioni

“Sono in arrivo quasi 3 milioni, per gli istituti di ogni ordine e grado del Fvg, previsti dal Decreto Sostegni ai fini dell’attuazione Piano estate scuola 2021”. A renderlo noto sono i deputati del MoVimento 5 Stelle Luca Sut e Sabrina De Carlo, a seguito della pubblicazione del decreto Ministeriale del Miur, di concerto con il Mef n. 158 del 14 maggio.

Il Decreto dà seguito a quanto previsto dal Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 che ha incrementato di 150 milioni per il 2021 il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, destinando queste risorse al potenziamento delle competenze e al recupero della socialità degli studenti.

“A breve saranno erogati a tutti gli istituti del Friuli Venezia Giulia 2.829.123,72 euro, ripartiti in base al numero di studenti e volti a supportare le comunità scolastiche alle prese con le nuove criticità sopraggiunte con la pandemia. In questo momento occorre potenziare l'offerta formativa extracurricolare, le competenze di base, oltre che favorire il recupero della socialità e la vita di gruppo degli studenti. Anche – ricordano i deputati M5S - nel periodo compreso tra la fine di questo anno scolastico e l’inizio del successivo".

“I ragazzi sono stati messi a dura prova dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria sul mondo dell’istruzione. Il Dl Sostegni è intervenuto in funzione dell’esigenza di dotare la scuola di risorse utili ad accompagnarli in questo nuovo inizio”.

“Il Miur ha inoltre provveduto a diffondere un’ulteriore nota esplicativa, in cui fornisce agli Istituti le prime istruzioni operative sull’utilizzo dei fondi. Il sito del Ministero informa anche dell’apertura di un help desk dedicato e dell’organizzazione di incontri, pensati per illustrare alle scuole questa misura nonché le modalità di utilizzo di altre risorse, riferibili all’Avviso PON del 27 aprile e di prossima scadenza”.

“In totale – concludono – saranno a disposizione in tutta Italia 510 milioni per il Piano Estate scuola 2021, in cui confluiscono anche 40 milioni per il contrasto alle povertà educative”.