Piano regionale delle attività estrattive: dopo nove anni sarà pronto

“Del Piano regionale delle attività estrattive (Prae) per il quale siamo in forte ritardo, in buona compagnia di regioni come il Veneto, la Campania, il Lazio e la Sicilia, se ne sente un gran bisogno, ma presto sarà pronto. Stando alle parole di Elio De Anna, assessore regionale all’Ambiente, punterà soprattutto sui fiumi ottenendo in tal modo il duplice risultato di metterli in sicurezza e di limitare l’apertura di nuovi buchi. Il Prae lo attende chi spera in una più incisiva protezione dell’ambiente, a fronte della settantina di cave operanti attualmente in Friuli-Venezia Giulia, ma è altrettanto atteso da Confindustria, che deve garantirsi fonti sicure di approvvigionamento e ha già detto chiaramente che lo strumento dovrà essere flessibile per non bloccare le attività economiche”.



Questo che riportiamo per esteso è l’attacco dell’articolo pubblicato dal nostro settimanale nel maggio del 2010 e dedicato al Piano regionale per le attività estrattive. Siamo giunti al 2019, ovvero sono trascorsi nove anni e tutt’ora la nostra regione è priva di questo documento di gestione e programmazione del territorio, in un settore per altro estremamente delicato perché l’impatto ambientale delle attività che deve regolamentare è molto alto, soprattutto se non correttamente gestito.



Basterebbe questo dato a spiegare perché alcune delle aziende che coltivano le cave di Pietra piasentina sono in difficoltà a fronte dell’incertezza sul futuro, ma ciò che appare incredibile è la circostanza che nel frattempo si sono susseguiti tre differenti esecutivi senza che si riuscisse a chiudere il cerchio.



Ci era andata molto vicino, a dire il vero, l’assessore all’Ambiente Sara Vito nella precedente legislatura, che sui documenti di programmazione si era data parecchio da fare. Peccato che, nel caso del Prae, il documento pronto per essere adottato poco prima del termine della legislatura, si era arenato negli uffici romani. Pare infatti che il Ministero dell’Ambiente non si sia dato troppa fretta nel valutare gli elaborati inviati a Roma dagli uffici regionali con il risultato che le osservazioni sono arrivate a Trieste con grande ritardo. A quel punto non restavano che due opzioni: rimettere mano al Piano sulla base delle indicazioni ministeriali facendo in fretta e in furia per far approvare l’elaborato prima che il consiglio regionale chiudesse i battenti. Oppure bloccare ogni cosa e passare la mano all’esecutivo successivo. E’ stata scelta questa seconda opzione e ora la palla è nelle mani dell’assessore all’Ambiente Fabio Scoccimarro.



Qualche cosa si sta però muovendo, dato che il 18 aprile scorso la Giunta regionale ha deliberato l’avvio della procedura di valutazione ambientale strategica del Piano regionale delle attività estrattive (Vas) ed approvazione del rapporto preliminare, passaggio preliminare indispensabile per rimettere in moto il procedimento. Sperando che non passino altri nove anni.