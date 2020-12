Picchia la compagna e i figli e uccide il cane

Maltrattamenti in famiglia, lesioni e uccisione di animali. Queste le ipotesi di reato per un uomo di 38 anni di Feletto Umberto denunciato dai Carabinieri.

Al culmine dell'ennesima lite in famiglia, ha colpito la compagna e due dei suoi tre figli minori, per poi lanciare dal terzo piano il cane meticcio, di piccola taglia, morto all'istante dopo il volo dal balcone.

Il drammatico episodio risale all’8 dicembre. Erano intervenuti i militari dell'Arma della Stazione di Udine Est e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine. I Carabinieri hanno riportato la calma e hanno portato in sicurezza le vittime dell'aggressione. L'uomo era ubriaco.

La compagna e i tre figli minori sono stati medicati in ospedale dove sono stati trattenuti per accertamenti. Sono stati accolti poi accolti in un centro antiviolenza.