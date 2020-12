Picchia la compagna e la manda in ospedale

L'ha picchiata al punto da farla finire in ospedale. È successo il 29 novembre, in un'abitazione di Udine. Vittima di ripetuti maltrattamenti, culminati in un'ennesima lite con percosse e lesioni, una cittadina nigeriana che non ha esitato a denunciare il marito violento ai militari dell'Arma, chiedendo aiuto.

La donna, moglie di un connazionale di 51 anni, era stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dopo la violenza domestica subita. È scattata così la procedura del "codice rosso".

Ieri, nel tardo pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Capoluogo di Udine, hanno dato esecuzione all'ordinanza di misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alla donna, a carico del marito violento.

La donna vittima di violenza, che ha riportato ferite guaribili in sette giorni per l'episodio del 29 novembre, è stata collocata in un centro antiviolenza della provincia di Udine insieme ai suoi due figli minori.