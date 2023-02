Picchia la convivente perché sgrida la figlia

Aveva picchiato la convivente perché, esasperata dai capricci, aveva sgridato la loro figlioletta, facendola piangere. Dopo la violenta aggressione, la donna aveva chiesto aiuto, riuscendo a far scattare i soccorsi. Per il compagno, padre fin troppo 'premuroso', era così scattata una denuncia per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

A distanza di anni, è incappato in un controllo di retrovalico della Radiomobile di Aurisina. Dopo la condanna a nove mesi e 20 giorni, l'uomo, un 42enne rumeno, aveva rotto con la compagna, lasciandole in custodia la figlia.

Sottrattosi alla giustizia, nel frattempo ha una nuova 'fiamma' che tiene vigorosamente a braccetto. I militari della Radiomobile scoprono che è ricercato per un mandato di cattura emesso dalla Procura di Brescia nel 2013: così l’equipaggio dei militari lo arresta e lo conduce nel carcere del Coroneo a Trieste.