Picchia moglie e figlioletta, arrestato

Nella notte del 10 luglio, in un paese del Friuli Collinare, a seguito di una richiesta di aiuto giunta con una telefonata al 112, i Carabinieri della Stazione di Majano sono intervenuti in un’abitazione dove era stato segnalato un violento alterco tra due coniugi di origine straniera. I militari dell'Arma hanno eseguito immediati accertamenti.

È emerso che un uomo, per futili motivi e per l'ennesima volta, aveva percosso con schiaffi e spinte la compagna e la figlioletta, di pochi anni di età. Tale era stata la violenza che era stato necessario per le due vittime rivolgersi alle cure dell'ospedale di San Daniele del Friuli.

Mamma e figlia sono state poi portate in un centro anti-violenza del capoluogo friulano, mentre lo straniero è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali; è stato portato nella casa circondariale di Udine. È stato poi rimesso in libertà, dopo la convalida dell'arresto e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime.