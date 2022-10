Picchia un altro ragazzo per rubargli il cellulare

La Polizia di Stato di Trieste, nei giorni scorsi, ha arrestato in piazza Goldoni un cittadino egiziano classe 2003 per i reati di rapina e lesioni.

Il giovane, poco prima, aveva bloccato un ragazzo tunisino all’angolo fra via Santa Caterina e corso Italia, colpendolo più volte. La vittima aveva cercato riparo in un bar della zona, ma era stato inseguito e picchiato finché non aveva consegnato il suo cellulare, che gli era stato poi restituito da un amico dell'aggressore, che aveva assistito passivamente a tutta la scena.

Il ragazzo tunisino era stato soccorso dal personale sanitario e accompagnato in pronto soccorso per le cure del caso, mentre il giovane egiziano è stato portato in carcere, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.