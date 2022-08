Picchiano un ragazzino, presa la baby gang dell'autostazione

A fine luglio un minore si era rivolto al presidio della Polizia locale di via Leopardi, a Udine, perchè poco prima era stato aggredito per futili motivi da un gruppo di coetanei sconosciuti nella zona dell'autostazione, riportando lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

Grazie alla rapida identificazione di alcuni giovani operata dagli operatori del reparto Polizia Giudiziaria presenti in Borgo Stazione, alla visione delle telecamere di videosorveglianza e al monitoraggio della zona, sono stati raccolti elementi tali da consentire la denuncia di cinque giovani (alcuni dei quali minori) per il reato di lesioni aggravate in concorso.

Denunciato anche un 15enne straniero che, pur non avendo partecipato direttamente al pestaggio ha incitato il resto della banda; il minore è lo stesso che, nelle scorse settimane, si era reso protagonista di una lunga serie di rapine, aggredendo ragazzini che attendevano da soli i mezzi pubblici in autostazione. Per questi reati, il giovane è stato collocato in una comunità fuori regione.

Nei guai anche due ragazzine accusate di favoreggiamento personale: pur non avendo partecipato direttamente al pestaggio, erano presenti ai fatti; sentite dagli agenti, hanno fornito dichiarazioni ritenute reticenti.