Picchiò un collega, condannato a oltre tre anni

Picchiò il collega, procurandogli un notevole danno al volto, cameriere condannato a tre anni e tre mesi di reclusione e a 14mila euro di risarcimento. E’ la sentenza emessa oggi dal giudice Roberto Pecile del Tribunale di Udine, che ha riconosciuto colpevole un 28enne residente a Udine di lesioni personali aggravate. Il pm aveva chiesto 10 mesi di reclusione. Cosa curiosa, il condannato potrebbe addirittura non sapere di essere stato sotto processo, in quanto non ha mai ricevuto la notifica del procedimento.

La vicenda, accaduta in un villaggio vacanze di Lignano Sabbiadoro, risale al 13 giugno 2018. Il condannato ha aggredito un collega di 37anni durante l’orario di servizio a pranzo, colpendolo con calci e pugni, procurandogli lesioni, soprattutto al volto, guaribili in 45 giorni.

Oltre a ciò, la persona picchiata perse il lavoro in quanto non fu riconfermata al termine della convalescenza. Secondo la deposizione della vittima, rappresentata dall’avvocato Isabel Lombardi che aveva chiesto un risarcimento di 28mila euro, tra i due erano sorti problemi di coabitazione nell’alloggio offerto dal datore di lavoro.

Il difensore dell’uomo, l’avvocato Monica Catalfamo, sta valutando il ricorso in appello.