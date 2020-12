Picco di acqua alta, come da previsioni, questa mattina nel centro storico di Grado. Il livello massimo si è registrato tra le 10.30 e le 11. I volontari della Protezione civile stanno monitorando la situazione. La marea sta ora lentamente calando. Attualmente non ci sono disagi alla viabilità. Il sindaco Dario Raugna rinnova l'invito a spostare le macchine in Isola della schiusa o a Città giardino.