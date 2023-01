Piccola frana lungo la regionale 251 a Maniago

Questa mattina la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maniago è intervenuta per valutare una piccola frana distaccatasi dal costone che costeggia la regionale 251 in comune di Maniago, in prossimità del ponte sulla diga di Ravedis.

I pompieri hanno constatato che si trattava di un distacco naturale, che comprometteva il traffico lungo l'arteria, mentre una parte più cospicua del materiale era stata trattenuta dalla rete di contenimento.

Vigili del fuoco e personale di Fvg Strade hanno collaborato per la rimozione del materiale e per ristabilire la sicurezza, garantendo così la riapertura della strada. Sul posto anche la Polizia locale di Maniago.