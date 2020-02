Piccolo laboratorio della cocaina in casa

Un 39enne marocchino è stato arrestato dalla Polizia della Questura di Udine per spaccio di stupefacenti. Le manette sono scattate venerdì, al termine di una perquisizione personale e domiciliare nel corso della quale gli agenti hanno scoperto un etto e mezzo di cocaina, alcuni bilancini e altro materiale per la preparazione e il confezionamento delle dosi che venivano messe in vendita in particolar modo nella Bassa friulana e a clienti della zona Collinare.

Il soggetto era finito sotto osservazione da parte degli uomini della Squadra Mobile a seguito dell'attività antidroga eseguita nel capoluogo friulano. Proprio venerdì, dopo aver notato un sospetto via vai dal suo domicilio, nella zona del Medio Friuli, gli agenti, con la collaborazione dei carabinieri della stazione di Codroipo, hanno proceduto ai controlli e al sequestro del materiale e dello stupefacente.