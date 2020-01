Piede 'pesante': 40 multe e meno 96 punti in sette mesi

Nell'arco di sette mesi, il conducente di una Bmw con targa straniera ha violato per 43 volte le norme del Codice della Strada relative alla velocità, accumulando oltre 7.000 euro di sanzioni e un totale di 96 punti da decurtare alla patente. Gli agenti della Polizia locale di Latisana, visto l’elevato numero di multe accumulato dall'automobilista, un imprenditore della Bassa Friulana, sono riusciti a fermare il veicolo, in sosta non regolare in piazza Garibaldi. Hanno identificato e accompagnato il guidatore al Comando di via Papa Giovanni XXIII per notificargli in un sol colpo tutti i verbali. Per il veicolo è scattato il fermo amministrativo; il mezzo resterà in custodia giudiziale per un massimo di 60 giorni, fino a quando non saranno pagate tutte le sanzioni.

Si tratta del risultato di un lavoro certosino degli agenti della Municipale che, attraverso i fotogrammi dei velox, hanno potuto ricostruire le abitudini del conducente che ha spesso ignorato la segnaletica, contribuendo a mettere in pericolo la circolazione e la sicurezza degli altri utenti della strada, percorrendo la strada a velocità molto elevata.

Recentemente il Comando della Polizia locale ha intensificato l’azione di controllo del territorio riguardo anche ai veicoli stranieri, non da ultimo istituendo un Nucleo per il controllo dell'autotrasporto, poiché in diversi casi gli atti notificati all’estero non giungono correttamente a destinazione. Tra le motivazioni, il fatto che talvolta sono indicate residenze fittizie di italiani che decidono d'immatricolare l’auto all’estero per sfuggire al redditometro, al superbollo e risparmiare sull'assicurazione, ma che in realtà continuano a risiedere in Italia e a transitare lungo le strade senza nessuna accortezza.

"Un plauso agli agenti per l'intervento puntuale che ha consentito l'effettivo e completo addebito delle sanzioni al conducente della Bmw", dice l'assessore alla Polizia Locale di Latisana, Piercarlo Daneluzzi. "La vicenda conferma come ancora oggi, nonostante gli autovelox ben segnalati ed evidenti anche ai conducenti di passaggio, la regionale 354 sia ancora percepita da qualcuno come un rettilineo dove sentirsi liberi di sfrecciare senza rispettare i limiti di velocità, motivo per il quale proseguirà l'opera di prevenzione e contrasto a questi atteggiamenti pericolosi, sia con l'utilizzo delle apparecchiature fisse, sia attraverso le postazioni mobili presidiate dagli agenti”.