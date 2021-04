Piede 'pesante', 68 guidatori sanzionati in Fvg

Anche la Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia, mercoledì 21 aprile, ha partecipato alla Speed Marathon, operazione congiunta organizzata da Roadpol European Roads Policing Network, rete di cooperazione tra le Polizie Stradali nata sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i Paesi Membri oltre a Svizzera, Serbia, Turchia e, in qualità di osservatrice, anche Dubai.

L’obiettivo della maratona contro gli eccessi di velocità è quello d’incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero delle vittime di incidenti. Ma si lavora anche per accrescere i livelli di consapevolezza sull’importanza del rispetto delle regole alla guida. Nessun verbale e nessuna sanzione sono in grado di modificare comportamenti radicati se non supportati da campagne di comunicazione e prevenzione che mirino a modificare modelli comportamentali e culturali chiaramente inadeguati.

A proposito di consapevolezza, ne doveva avere un bel po’ l’insegnante udinese pizzicato a eccedere i limiti di velocità che, invece di prendersela con il destino o, peggio, con gli agenti della Polstrada di Udine, ha riversato su se stesso una serie infinita di improperi.

Mercoledì, quindi, è stata una giornata di controlli a tappeto che hanno visto impegnate le pattuglie su tutte le strade e le autostrade della nostra regione. Tutti i dispositivi di controllo della velocità sono stati messi in campo: gli autovelox per il rilevamento a distanza dell’eccesso di velocità, il telelaser, utile per il controllo sul posto del trasgressore e, infine, il “Provida”, dispositivo collocato su veicoli di serie della Polizia Stradale, per il controllo e la repressione dell’eccesso di velocità in modalità ‘inseguimento’.

Non è mancata la giusta attenzione per gli autisti dei mezzi pesanti: ben 15 sono state le violazioni accertate a carico dei conducenti tramite la scatola nera del camion, il cronotachigrafo.

Nel corso degli specifici servizi svolti nell’ambito delle quattro province, sono state 68 le sanzioni contestate direttamente su strada (sette a Trieste tra statale 202 ed ex provinciale 35; 45 nell'ex provincia di Udine, tra A4, statale 13 e statale 676, ex provinciali 65 e 49; nove nell'Isontino tra A34 e statale 55, e infine sette nel Friuli Occidentale tra A4, statali 464, 463 e 251 e regionale 177), mentre sono stati 228 i fotogrammi impressi con apparecchiatura Autovelox le cui sanzioni saranno successivamente notificate ai trasgressori.

Nella sola provincia di Udine sono state ben 12 le patenti ritirate per eccesso di velocità superiore ai 40 km/h. Va ricordato che in questi casi, oltre alla sanzione pecuniaria è prevista anche la sospensione della patene di guida per un periodo che va da uno a tre mesi. Ben più gravi, invece, le sanzioni accessorie se il superamento del limite è di oltre 60 km/h dove la sospensione della patente va dai sei ai 12 mesi.