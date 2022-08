Piedi ‘pesanti’, raffica di multe lungo la Cimpello-Sequals

La verifica del rispetto dei limiti di velocità imposti dal Codice della Strada è una delle priorità della Polizia di Stato. Per questo, la Polstrada di Pordenone ha intensificato i controlli sulle principali arterie del Friuli Occidentale.

Nella settimana appena trascorsa, sono state impegnate varie pattuglie, dotate di Telelaser, che hanno individuato dieci violazioni lungo la viabilità extraurbana, in particolare sulla Cimpello-Sequals.

In un caso è scattato l’immediato ritiro della patente (con sospensione da uno a tre mesi), in quanto il limite massimo è stato superato di oltre 40 km/h.

Nell’ambito dei controlli sono stati ‘scattati’ 57 fotogrammi relativi a eccessi di velocità, sette dei quali riferiti a conducenti di mezzi pesanti; in due casi è scattato il ritiro della patente.

L’Autovelox era presente nei Comuni di San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Claut ed Erto. Le immagini sono in corso di elaborazione per la successiva verbalizzazione e notifica. I controlli proseguiranno per tutto il mese di agosto.