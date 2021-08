Pineta in fiamme a Bibione

Due incendi boschivi si sono sviluppati nella pineta di Bibione e in prossimità del faro, nella notte. L'allarme è scattato alle 4.10 di domenica 22 agosto. Le prime colonne di fumo sono state avvistate alla Foce del Tagliamento, sulla riva veneta, visibili da Marina Uno e dal ristorante "Al Cason".

Sul posto sono intervenute subito le squadre dei Vigili del Fuoco permanenti del Distaccamento di Lignano Sabbiadoro insieme ai volontari, a supporto delle squadre dei pompieri di Portogruaro.

Il primo incendio si è esteso per circa 30 metri quadrati, nella zona della foce, sulla riva destra del Tagliamento.

Un secondo incendio boschivo si è sviluppato vicino al faro, per un'estensione di circa 500 metri quadrati. Le cause sono in corso di accertamento. Alle 8 di questa mattina ai Vigili del Fuoco erano ancora sul posto, per controllare che le fiamme non riprendessero vigore dopo lo spegnimento.