Piogge intense e vento forte, sul Fvg scatta l'allerta meteo

La regione sarà interessata nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 marzo da un veloce e marcato fronte atlantico, preceduto da forti correnti sudoccidentali in quota, da sud nei bassi strati. Sono possibili piogge anche molto intense e vento forte, motivo per il quale la Protezione civile regionale ha diramato un allerta meteo, in vigore dal pomeriggio di oggi e per l’intera giornata di domani.

Il livello di guardia sarà arancione per l’area montana e il Friuli Occidentale, dove sono possibili valanghe e nevicate anche abbondanti, oltre a piogge intense. Allerta giallo, invece, su pianura e costa (esclusa l’area giuliana), per temporali e possibili mareggiate.

PREVISIONI. Dal pomeriggio di oggi, sono previste precipitazioni in intensificazione, da moderate sulla costa a intense in pianura, molto intense su Pedemontana, Prealpi e Alpi. Sui monti nevicate intense, oltre 1200 m circa sulle Alpi e zone interne delle Prealpi, ma anche a quote più basse al confine con il Cadore, 1600 m circa sulle Prealpi prospicienti la pianura, con oscillazioni. Sui monti e sulla costa soffierà vento da sud da sostenuto a forte. Possibili mareggiate. Nella mattinata di martedì le precipitazioni tenderanno a cessare, anche se in giornata saranno ancora possibili rovesci sparsi con Bora moderata.