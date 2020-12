Piogge, vento e neve, scatta l'allerta meteo

Un fronte freddo atlantico, entrando martedì sul Mediterraneo, genererà una depressione che interesserà più direttamente la regione tra mercoledì e giovedì, richiamando aria umida da sud in quota, più fredda da nord-est nei bassi strati. Sul Fvg sono in arrivo, quindi, piogge abbondanti, vento forte, neve e ghiaccio al suolo. Per questo, la Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo per la giornata di domani, in vigore dalle 9 di martedì 2 alle 6 di mercoledì 3 su Pianura friulana e zona giuliana.

Ecco le previsioni.

Da mercoledì 2 dicembre a giovedì 3 dicembre: a partire dalla mattina e dalla costa precipitazioni via via più diffuse, da moderate ad abbondanti, fino a giovedì mattina.

Sul Carso e, in misura minore, sulle Valli del Natisone possibile gelicidio.

Nevicate inizialmente oltre i 200 m circa, temporaneamente anche su alcune zone della pianura, poi quota neve in rialzo oltre i 300-400 m circa. Soffierà Bora moderata in pianura, da sostenuta a forte sulla costa.