Pioggia e bora sul Friuli Venezia Giulia, ma domani torna il sole

Un fronte freddo atlantico sta attraversando la regione, portando pioggia e temperature nettamente più fresche, rispetto ai giorni scorsi. Successivamente affluiranno correnti settentrionali in quota, nordorientali al suolo, più fresche e giovedì un nuovo fronte si avvicinerà alle Alpi.



Oggi su tutta la regione è previsto cielo in genere nuvoloso con rovesci e temporali sparsi e piogge in genere abbondanti, localmente anche intense. Soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta specie al mattino sulla costa. In giornata si registrerà un graduale miglioramento a partire dalla Carnia con schiarite, tuttavia farà più fresco.



Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo Osmer Arpa Fvg per i prossimo giorni.



Martedì 24 agosto

Cielo da poco nuvoloso a variabile, con più nubi di pomeriggio sulla zona montana dove sarà possibile qualche locale pioggia, specie verso Cadore e Cansiglio. Soffierà Bora moderata su costa e zone orientali.



Mercoledì 25 agosto

Cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sui monti per nubi basse di prima mattina e qualche annuvolamento pomeridiano; non si esclude qualche isolata pioggia. Sulla costa soffierà Bora moderata, temporaneamente sostenuta sulla zona di Trieste.



Giovedì 26 agosto

Sereno o poco nuvoloso di mattina; aumento della nuvolosità in giornata a partire dai monti dove sarà possibile qualche rovescio o temporale, in estensione in serata alla pianura. Vento da sud sulla costa.