Piromani di nuovo in azione in Carnia

Tornano in azione i piromani in Carnia. Nella prima serata di ieri, infatti, poco prima delle 20, è scattato l'allarme per un rogo scoppiato a ridosso della statale 52bis, nel territorio di Zuglio, vicino al ponte, all'altezza della progressiva chilometrica 7 + 160. Le fiamme hanno interessato un'area di circa 2000 metri quadrati. Si tratta di una macchia che ricade in prossimità dell'importante arteria stradale, che è stata temporaneamente interdetta al traffico.

Tempestive le operazioni di spegnimento e di bonifica eseguite dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo, che hanno operato insieme al personale della Forestale regionale del capoluogo carnico e ai Volontari Antincendio Boschivo della Squadra di Protezione Civile di Arta Terme. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. L'incendio non ha lambito abitazioni o altre strutture.

In caso di avvisatamento di incendio boschivo ricordiamo che bisogna telefonare al numero 800500300 o al Nue 112.