Piromani scatenati a Pordenone, altri due cassonetti in fiamme

Per la terza notte consecutiva, il piromane dei cassonetti ha agito nella zona del Policlinico di Pordenone. L'allarme è scattato per ben due volte per i contenitori dell'immondizia incendiati in via Murri e in via Vesaglio. Il primo è andato completamente distrutto, il secondo è stato danneggiato in maniera più lieve.

Questa notte, tuttavia, pare che i responsabili di questi incendi dolosi, che si ripetono ormai da una decina di giorni, siano stati individuati dalle forze dell'ordine. Sul caso stavano indagando Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia locale.