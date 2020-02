Pista da ballo non autorizzata, licenza sospesa

La Polizia di Stato di Udine ha notificato oggi un provvedimento di sospensione per 15 giorni, adottato dal Questore di Udine per il locale Try Lime di Udine. I controlli degli agenti, assieme ai Vigili del fuoco del comando di Udine, avevano permesso di scoprire che, sotto la veste di circolo privato, il locale esercitava una vera e propria attività di pubblico spettacolo non autorizzata, con una pista da ballo, una consolle e un dj che metteva la musica. I pompieri poi, hanno riscontrato numerose irregolarità per quanto concerne l’incolumità.

Poco prima di Natale, si era verificata una rissa all’esterno del locale e nell’occasione i poliziotti avevano accertato che erano state somministrate bevande alcoliche anche dopo le tre di notte.