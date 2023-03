Piste aperte fino al 26 marzo

Da lunedì 13 marzo in Friuli Venezia Giulia si scia ai prezzi di bassa stagione, con lo skipass giornaliero che passa da 39,50 a 28 euro. Inoltre, tenendo conto delle condizioni delle piste, la cui tenuta permetterà di godere di ancora qualche giornata di sci, PromoTurismoFVG ha deciso di prolungare la stagione nei poli di Forni di Sopra-Sauris, Piancavallo, Ravascletto-Zoncolan, Sappada-Forni Avoltri e Tarvisio fino a domenica 26 marzo con una parte degli impianti aperti, mentre Sella Nevea proseguirà, come da programma, fino al 10 aprile.

Da calendario la stagione invernale nei cinque comprensori del Friuli Venezia Giulia si dovrebbe concludere martedì 21 marzo – a eccezione di Sella Nevea che, come detto, sarà aperta sino a Pasquetta – ma la decisione è stata quella di mettere ancora per qualche giorno a disposizione degli appassionati le piste dei diversi poli, che saranno tutti accessibili, seppure con una ridotta funzionalità degli impianti, comunicata nel dettaglio nei prossimi giorni e disponibile consultando l’Infoneve (www.turismofvg.it/montagna/infoneve) con tutte le notizie in tempo reale.

Per quanto riguarda il costo degli skipass, da lunedì 13 a domenica 19 marzo sarà applicata la tariffa di bassa stagione che vede il prezzo del giornaliero a 28 euro, mentre nei giorni successivi e di aperture eccezionali, dal 20 al 26 marzo, tenendo conto della parziale apertura di impianti e piste, sarà applicato un ulteriore sconto del 30 per cento nei comprensori intere