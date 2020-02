Piste ciclabili a ostacoli a Grado

Le piste ciclabili nel Basso Isontino sono un grande punto interrogativo. La loro presenza dipende da Comune a Comune: se Turriaco, con i suoi 2mila abitanti, ma ben 8 chilometri di tracciati, è un unicum nell’intera provincia, nella vicina San Canzian d’Isonzo le piste dedicate stanno arrivando solo in questi anni dopo il cambio d’amministrazione.

Nella zona del Brancolo, la strada che porta alla Riserva naturale dell’Isola della Cona, il Comune prevede la realizzazione di due spazi laterali alla strada per poter far transitare i ciclisti e, contemporaneamente, rallentare il flusso di auto che, non avendo ostacoli, corrono spesso indisturbate. Dall’altra parte, invece, ci sono Comuni come San Pier d’Isonzo o Fogliano dove le ciclabili non ci sono ancora. E, probabilmente, se mai ci saranno, non avranno lo spazio di quelle già costruite: un progetto, discusso ultimamente proprio a San Pier d’Isonzo, prevede la realizzazione di spazi sul manto stradale già esistente.

A Grado, invece, se da una parte la translagunare offre uno spettacolo mozzafiato, al Caneo persiste il problema della staccionata ormai marcia. La situazione si protrae da anni, ma si è aggravata nell’ultimo periodo tanto da provocare la sua chiusura. A essere interessato è il tratto della Fvg2, ovvero la Pista ciclabile del Litorale, che corre per circa cinque chilometri nella frazione di Fossalon e rappresenta “uno dei biglietti da visita della nostra regione dal punto di vista turistico”. Ad affermarlo è il consigliere regionale Diego Moretti che, negli scorsi giorni, ha effettuato un sopralluogo in zona per verificare la situazione a cinque mesi dall’interrogazione che aveva presentato all’assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti.

“Il degrado per i tanti che frequentano la pista ciclabile Fvg2 Adria Bike peggiora sempre più – precisa Moretti -. Se l’ufficio operativo di Fvg Strade che si occupa delle manutenzioni delle ciclabili, per il 2020 con un importo iniziale di 900mila euro, non è in grado di adempiere alla messa in sicurezza della pista, allora la Regione si accordi con il Comune. Il municipio, attraverso il sindaco Dario Raugna, ha già dichiarato di essere disponibile a prendersi carico della manutenzione della pista, in regime di delegazione amministrativa. Così non si può continuare”.