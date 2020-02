Più telecamere contro i vandali a Gorizia

In principio furono i parcometri e le stazioni del servizio di bike sharing. Poi toccò alle giostre e ai giochi per i più piccoli, installate nei parchi della città, mentre ora pare essere il turno delle automobili in sosta.

Sta di fatto che negli ultimi mesi Gorizia si sta confrontando sempre più spesso con piccoli e grandi atti vandalici che contribuiscono a riempire di commenti e indignazione le pagine dei social network cittadini e, soprattutto, lasciano una profonda amarezza nei tanti goriziani abituati alla proverbiale tranquillità e pulizia di quella che fu la “Nizza austriaca”. La cronaca cittadina parla chiaro: sono quasi quotidiane le segnalazioni di specchietti divelti dalle automobili in sosta, tergicristalli spezzati, carrozzerie rigate o ammaccate da colpi evidentemente deliberati.

Ultimamente poi, i vandali hanno messo a segno una serie di incursioni armati di bombolette spray, ricoprendo di scritte e graffiti vetture di ogni tipo. Tra queste, un’utilitaria parcheggiata in via Duca d’Aosta. C’è anche il furgone dell’associazione di volontariato Cuore Amico danneggiato nel corso di un raid che ha causato anche altri danni al sodalizio che si occupa di assistenza agli anziani e di promozione della prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Ciò che colpisce è che ormai i “soliti ignoti” agiscono un po’ ovunque, in periferia come in pieno centro, persino in zone piuttosto frequentate e ben illuminate. “La cosa peggiore è che si tratta di atti del tutto gratuiti, quasi dei gesti di sfida, sicuramente vigliacchi - spiega l’assessore comunale alla Sicurezza e alla Polizia locale Stefano Ceretta -, che colpiscono i privati e anche la collettività, nel momento in cui vengono danneggiate proprietà di associazioni che si spendono per tutti, o si rovinano strutture come le giostre nei parchi, per le quali l’amministrazione comunale ha speso soldi pubblici”.

Il Comune è pronto a potenziare i sistemi di vigilanza: arriveranno quest’anno 5 nuove telecamere (comprese quelle installate nelle scuole, entro la fine del mandato si toccherà quota 30), ma Ceretta chiede anche la collaborazione della cittadinanza.

“E’ evidente che non possiamo né vogliamo mettere un agente in ogni singola strada - dice -. Chiunque assista a episodi di inciviltà, ce lo segnali: in questo modo ci aiuterà e contribuirà a individuare i responsabili. Per i quali, però, servono leggi più incisive, perché altrimenti non si va oltre alla semplice ramanzina e fenomeni di questo tipo finiranno per essere sempre più comuni”.