Pizzicata con addosso i vestiti rubati nel negozio

Una donna di 45 anni, residente fuori dal Friuli Venezia Giulia, è stata denunciata per furto aggravato nel pomeriggio di ieri, dalla Polizia Locale di Udine, che è intervenuta dopo l'allarme lanciato da un addetto alla sicurezza del negozio Globo, lungo via Nazionale.

È stata vista aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali e poi è andata alle casse, dove è arrivata senza nulla nel carrello, ma addosso aveva diversi abiti, per un valore di circa 300 euro. All'arrivo degli agenti della Polizia Locale, la donna è stata perquisita. Oltre ai vestiti che aveva rubato poco prima, aveva con sè diversi arnesi atti allo scasso, che aveva utilizzato per staccare le placche antitaccheggio. La donna è stata così denunciata per furto aggravato. La merce è stata restituita al punto vendita.