Pizzicati tre lavoratori in nero. I titolari li assumono

La collaborazione tra il Comando della Polizia Locale e la Compagnia della Guardia di Finanza di Monfalcone è stata intensificata nell’ultimo anno, con l’incrocio dei dati emersi dai numerosi controlli effettuati sulle attività commerciali della città. Particolare attenzione è stata posta alla lotta al lavoro nero che crea concorrenza sleale e non tutela i lavoratori al servizio delle imprese.

Nell’ultimo mese sono emerse ben tre situazioni in palese violazione della normativa sull’assunzione dei dipendenti. Nello specifico i vigili urbani, durante un controllo in un negozio di parrucchiere gestito da un cinese, hanno accertato che una cittadina italiana lavorava alle sue dipendenze irregolarmente. Il titolare è stato sanzionato dalle Fiamme gialle con una multa di 3.300 euro; l'uomo ha proceduto all’assunzione a tempo indeterminato della dipendente, per evitare l’aumento della sanzione previsto dalla legge.

Effettuando un altro controllo commerciale in un parrucchiere gestito da un cittadino marocchino, la Polizia Locale ha scoperto che faceva lavorare alle sue dipendenze un albanese con il permesso di soggiorno scaduto e non ancora rinnovato, senza averne regolarizzato la presenza. Il titolare è stato sanzionato dalla Guardia di Finanza per 3.300 euro e, anche in questo caso, il dipendente è stato assunto.

Infine, in un esercizio di vicinato gestito da un bengalese è stato pizzicato un suo connazionale irregolare. Anche lui è stato multato e ha proceduto all’assunzione a tempo indeterminato del dipendente.