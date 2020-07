Pizzicato con il kit del perfetto 'topo' d'appartamento

Il Questore di Udine ha disposto tre giornate di servizi straordinari di controllo del territorio, per rintracciare cittadini stranieri irregolari e per contrastare la criminalità diffusa e il consumo di stupefacenti, in particolare nella zona della stazione ferroviaria.

I servizi, che si sono sommati a quelli quotidiani delle Volanti, sono stati effettuati dal personale della Polizia di Stato di Udine, del Reparto Prevenzione Crimine Veneto di Padova e, questa mattina, da un’unità cinofila della Guardia di Finanza. Sono state complessivamente identificate 331 persone, controllati 133 auto e due esercizi comerciali.

Nella tarda serata di ieri, gli agenti delle Volanti hanno arresto un 26enne colombiano per evasione. L’uomo doveva restare ai domiciliari fine a fine settembre, a seguito di condanna per furto in abitazione, commesso in provincia di Rieti nel 2016. Gli agenti, non trovandolo in casa, hanno provato a contattarlo al telefono e solo dopo vari tentativi l’hanno rintracciato in un ristorante della zona sud di Udine. Questa mattina è stato convalidato l’arresto.

Sempre ieri, i poliziotti hanno controllato un cittadino polacco 42enne che aveva presentato a un portiere d’albergo in zona stazione un passaporto ucraino, di un'altra persona. Gli agenti hanno proceduto a un più accurato controllo, esteso anche all’auto con la quale l'uomo era arrivato in città con un connazionale; all’interno hanno trovato due bombolette di spray urticante non autorizzate, una torcia, un coltello, un paio di forbici e nastro isolante. Insomma, il perfetto kit del ladro d’appartamento! L’uomo è stato quindi denunciato per sostituzione di persona e porto abusivo di armi.

Denunciati anche due pakistani: uno perchè inosservante del divieto di ritorno in città, l’altro perchè inottemperante a un ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale perché irregolare.

I servizi di controllo straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane.