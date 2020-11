Pizzicato con la droga tra centro studi e autostazione

Nei giorni scorsi, a seguito di diverse segnalazioni da parte della cittadinanza, e anche per verificare il rispetto delle prescrizioni anticovid-19, sono stati attivati da parte della Polizia Locale dell’Uti Carnia controlli in diverse aree ritenute sensibili per la consistente presenza di giovani.

Durante uno di questi controlli gli operatori, coordinati dal Vice Comandante del Corpo, sono giunti all’individuazione di un nuovo caso di possesso illecito di stupefacenti nel percorso pedonale che collega il centro studi cittadino alla vicina autostazione delle corriere.

Protagonista della vicenda un gruppo di maggiorenni intenti a consumare alcolici. I soggetti, già noti alle forze dell’ordine come assuntori di stupefacenti, sono stati trovati senza mascherina e assembrati su una delle panchine.

A seguito della richiesta delle generalità e dell’ammonimento sul mancato rispetto delle regole, gli agenti hanno notato il comportamento anomalo di un 21enne afgano, ospite del centro Caritas di Socchieve, senza documenti al seguito che, nel tentativo di sfuggire ai controlli, ha gettato a terra in modo maldestro un involucro, contenente droga già suddivisa in piccole dosi pronte allo smercio.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare anche una cospicua somma di denaro, pari a 575 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio di cui il giovane, disoccupato, non è stato in grado di fornire idonea giustificazione.

Va precisato che una settimana prima, i poliziotti della Locale avevano già denunciato alla Prefettura di Udine una persona dello stesso gruppo per possesso di stupefacenti. Al termine delle operazioni, il cittadino afgano è stato denunciato, droga e denaro sottoposti a sequestro penale, mentre gli altri giovani sono stati sanzionati per il mancato uso delle mascherine e del distanziamento.

Il Comandante della Polizia Locale dell’Uti della Carnia Alessandro Tomat fa presente che, anche in questo particolare periodo, nel quale la Polizia Locale è impegnata a garantire il rispetto delle normative anti-Covid, l’attenzione è sempre massima nel contrastare ogni forma di degrado, in particolare per quanto riguarda il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nei pressi delle zone maggiormente frequentate da ragazzi anche minorenni.

“Faccio appello - sottolinea il Comandante - al senso di responsabilità dei ragazzi, affinché utilizzino sempre in modo corretto la mascherina a copertura di naso e bocca e mantengano la distanza di sicurezza prevista quando sono in gruppo, per evitare di contagiare i loro familiari con particolare riguardo alle persone più anziane e fragili”.