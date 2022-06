Pizzicato con un chilo e mezzo di droga in auto e il 'libro mastro' sul comodino

Nell’auto gli hanno trovato mezzo chilo di cocaina e uno di hashish: la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un pakistano di 20 anni. E’ successo nella notte di lunedì, quando i poliziotti hanno fermato il ragazzo a Udine mentre usciva dall’appartamento condiviso con due connazionali.

In tasca aveva le chiavi di un’auto parcheggiata negli spazi condominiali; all’interno è stata trovata la droga, già suddivisa in sacchetti, assieme a un bilancino di precisione e a 50 euro in contanti.

Durante la perquisizione della casa in cui era domiciliato, nel comodino accanto al suo letto è stato trovato, assieme ai documenti, un quaderno con nomi, somme e numeri di telefono. Uno dei suoi coinquilini era in possesso di una seconda chiave della macchina e di 250 euro in contanti.

Il ragazzo si è difeso dicendo di essere arrivato a Udine da Brescia nel pomeriggio e di essere stato incaricato da un connazionale di consegnare le chiavi a una terza persona.

Il gip Mariarosa Persico ha convalidato l’arresto e applicato la custodia cautelare nel carcere di Venezia.