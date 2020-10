Pizzicato senza mascherina, scatta la sanzione

Non indossa la mascherina e viene sanzionato dagli agenti della Polizia Ferroviaria. Il provvedimento è stato adottato nelle ultime 24 ore in seno ai controlli che continuano, serrati, in provincia di Trieste, per il rispetto delle normative e delle disposizioni per il contenimento della pandemia da Covid-19.

Sono state controllate in tutto 300 persone, tutte risultate in regola, a eccezione di quella sanzionata per il mancato uso della mascherina, che adesso è obbligatoria in tutti i luoghi chiusi e all'aperto, in presenza di altre persone.

I Carabinieri hanno poi controllato due attività commerciali, sempre in provincia di Trieste, entrambi i risultati in regola.