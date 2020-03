Pizzicato senza patente, a 25 chilometri da casa

In questo delicato momento di emergenza sanitaria per tutta la popolazione dovuta all’infezione da Coronavirus, tutte le Forze dell’Ordine sono impegnate sul territorio anche nella verifica dei motivi degli spostamenti. La Polizia Stradale di Udine mercoledì ha effettuato 110 controlli ai veicoli in transito sulla rete stradale e autostradale di competenza.

Una pattuglia che si trovava a operare lungo la regionale 464 in località Martignacco ha notato una Volkswagen Polo proveniente da Udine che, alla vista dei poliziotti, ha effettuato una brusca manovra di retromarcia e ha tentato di allontanarsi imboccando una strada sterrata.

La pattuglia si è lanciata all’inseguimento del veicolo, immediatamente raggiunto e fermato. Il conducente, un cittadino bosniaco di 25 anni, residente a Castions di Strada, ha esibito al personale la carta d’identità dicendo che la patente di guida gli era stata ritirata e che si stava recando al distributore per fare rifornimento al veicolo.

A seguito di accertamenti è emerso che il 20 febbraio i Carabinieri di Latisana avevano già multato lo stesso automobilista, ritirandogli la patente bosniaca in quanto non convertibile e l'11 marzo l'avevano denunciato perchè circolava senza un valido motivo. Il conducente non aveva mai conseguito la patente italiana: è così scattata una sanzione superiore a 5mila euro e applicato il fermo del veicolo per 3 mesi. Il 25enne è stato anche denunciato ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale in quanto si era allontanato di 25 chilometri dalla residenza senza un valido motivo.

Si vuole ricordare che purtroppo nonostante le limitazioni imposte a tutela e salvaguardia della salute di tutti, sulle nostre strade come nelle città e in tutti i centri abitati, ci sono ancora molte persone in circolazione. Infine si precisa che, come di consuetudine, i controlli della Polizia Stradale non si soffermano solo sulle autocertificazioni ma si estendono anche alla persona e al veicolo come di prassi.