Platano caduto in piazza I Maggio, verifiche sullo stato di salute

Il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città di Udine la sera del 30 agosto scorso ha abbattuto oltre 120 alberi in tutto il territorio comunale. Tra questi, anche uno dei platani di grandi dimensioni in piazza Primo Maggio.



Questo tipo di pianta, a causa della possibile presenza della malattia chiamata cancro colorato del platano, prevede la verifica da parte servizio fitosanitario regionale dell’Ersa sia prima di un abbattimento programmato, per il quale va quindi concessa l’autorizzazione, sia, come in questo caso, per la gestione dello smaltimento a seguito di un crollo accidentale.



Qualora al pianta dovesse risultare malata, lo smaltimento viene eseguito con una procedura tale da ridurre al minimo la diffusione nell’aria delle spore che potrebbero contagiare le altre piante presenti in loco.



Attualmente il Servizio Infrastrutture 1 del Comune di Udine, U.O. Alberi - Gestione e Programmazione è in attesa della risposta da parte dell’Ersa relativamente allo stato di salute dell’albero e alla conseguente procedura di smaltimento da adottare.