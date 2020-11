Chiuso precauzionalmente l'Ufficio Anagrafe del Comune di Pocenia, poiché una dipendente del Municipio è entrata in contatto con una persona positiva. In attesa del tampone, e in accordo con il Dipartimento di Prevenzione, è stata quindi adottata questa misura di contenimento. "Vi chiedo di non allarmarvi", scrive su Facebook il sindaco Gigante Sirio. "Se ci saranno sviluppi attiveremo quanto necessario. Nel frattempo, l'Ufficio rimarrà chiuso per tre giorni".