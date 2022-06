Pocenia, minacce al sindaco Sirio Gigante

Una minaccia più che mai esplicita, in formato murale, al sindaco di Pocenia, Sirio Gigante. A denunciare l’accaduto, con un post su Facebook, è lo stesso primo cittadino che immortala il disegno comparso nella notte: un impiccato, disegnato con lo spray, accompagnato dal suo nome.

La scritta è stata segnalata questa mattina sul muro esterno della struttura di via Locatelli, da mesi al centro del dibattito politico. L'area, infatti, è stata individuata per la realizzazione di un nuovo centro di raccolta rifiuti. Scelta che, complice anche la campagna elettorale per il rinnovo dell’Amministrazione (alla quale Gigante non correrà), ha sollevato non poche polemiche e fatto alzare decisamente i toni.

Nelle scorse settimane, la contrarietà al progetto aveva portato qualcuno a tappezzare il paese di volantini che intimavano 'Fuori i veleni dal nostro paese'. Ora questo nuovo gravissimo gesto, che ha lasciato senza parole. E fatto scattare una denuncia, con gli inquirenti che si stanno muovendo per risalire all’autore del macabro disegno.

Al sindaco, decisamente turbato per l'accaduto, sono arrivati numerosi messaggi di vicinanza. “La candidata sindaco Debora Furlan e le liste Insieme per la Rinascita ed Energia Giovani manifestano la loro più totale solidarietà al sindaco di Pocenia per l’opera murale dallo stesso rinvenuta e con lui condannano tale comportamento, lesivo verso la sua persona!”, si legge in un post delle liste ‘sfidanti’ l’attuale Giunta comunale (che sarà rappresentata dall’assessore Irene Betto).

“Massima solidarietà e vicinanza a Sirio Gigante, Sindaco di Pocenia, persona per bene e corretta che certamente non si lascerà intimidire da questo gesto vergognoso e inaccettabile”, scrive il consigliere regionale Mauro Bordin, a nome anche dei colleghi del Gruppo della Lega. “Rispetto verso le istituzioni ed equilibrio nella dialettica e nel confronto reciproco sono fondamentali per isolare chi si rende protagonista di simili comportamenti”.

I componenti del Gruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia esprimono "la loro piena solidarietà al sindaco di Pocenia, oggetto di un murale intimidatorio nella cittadina friulana. Si tratta di un gesto vile che nulla ha a che fare con la dialettica politica, che deve rimanere sempre all'interno dell'alveo e dei toni istituzionali".

"Solidarietà al sindaco di Pocenia. Queste aggressioni a chi lavora in prima linea nel difficile compito di amministratore locale sono inaccettabili e preoccupanti e come tali vanno respinte con forza", così il segretario del Pd provinciale di Udine Roberto Pascolat.