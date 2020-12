Polegato scende dalla Torre, freddo e famiglia lo hanno convinto

E' durata qualche ora la spettacolare protesta di Ferdinando Polegato, il ristoratore di Sequals che ieri sera era salito sulla Torre Edison, a Istrago di Spilimbergo. Polegato è sceso poco prima di mezzanotte dopo una lunga trattativa con le forze dell’ordine che lo hanno convinto a desistere.

Il ristoratore si era arrampicato sulla torre, alta oltre 60 metri e sulla quale era già salito nel 2011 per protestare contro il redditometro, munito di sacco a pelo, acqua e un po’ di viveri, per protestare contro gli attuali provvedimenti del Governo e per chiedere la riapertura dei locali.

La sua intenzione era di trascorrere il Natale all’addiaccio e di non scendere fino a Santo Stefano, così da mettere in risalto l’insostenibile situazione dei ristoratori. Nelle settimane scorse Polegato aveva già contestato i Dpcm del Governo, prima aprendo oltre orario e poi chiudendo definitivamente il suo locale.

Sul posto erano intervenuti Polizia locale, Carabinieri, Vigili del fuoco e la Digos della Questura di Pordenone. “Sono stati proprio questi ultimi – ha raccontato stamane Polegato – a convincermi a scendere, dopo avermi messo in contatto con mia moglie e mia figlia, che si trova all’estero e aspetta un bambino. Viste le loro preoccupazioni e il fatto che pioveva, mi sono deciso a scendere. Mi è stato assicurato che sarà preso un appuntamento con il Prefetto - conclude - così ci potrò parlare”.

Ma la protesta non finisce qui. “Ne faremo un’altra – assicura il ristoratore – più avanti”.