Polegato tiene aperto, conto salato per lui e i clienti

La protesta del ristoratore di Sequals, Ferdinando Polegato, che lunedì sera ha tenuto aperto il ristorante oltre le 18, orario consentito per i locali dall’ultimo Dpcm, si è conclusa, come facilmente ipotizzabile, con una sanzione.

Nel controllo serale la Polizia municipale dell’Uti delle Valli e Dolomiti Friulane ha fatto ingresso nel suo ristorante “Teodora”; gli agenti hanno constatato l’apertura del locale e la presenza di alcuni clienti, arrivati per supportare l’imprenditore.

Per Polegato è scattata una multa da 400 euro, mentre gli avventori sono stati sanzionati con un verbale da 280 euro. Il ristoratore, però, non molla: “Soldi che non pagherò. Farò ricorso: hanno già tutto in mano i miei avvocati”, dice con il solito spirito battagliero, facendo intendere che la sua protesta potrebbe riproporsi questa sera...