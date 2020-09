Polemiche per la chiusura della ciclabile del ponte di Bevazzana

E' stato chiuso ieri mattina, per manutenzione, il tratto ciclabile del ponte di Bevazzana, in comune di Latisana. Un residente, notando la scena, si è avvicinato ai tecnici di Fvg Strade e - registrando - ha chiesto spiegazioni in merito a quell'inaspettato sbarramento. Come spiegato dal genitore, a causa di quella chiusura le sue figlie - che ogni mattina compiono quel tragitto per raggiungere Lignano Sabbiadoro - saranno costrette a percorrere il pericoloso tratto della regionale 354, a causa di pochi centimetri di pavimento di legno marcio, facilmente sostituibili.

I Comuni di Latisana e Lignano Sabbiadoro hanno riferito che la decisione è stata presa a loro insaputa da Fvg Strade. Con una nota, i sindaci di Latisana, Daniele Galizio, e di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto, hanno comunicato che i corpi di Polizia Locale, assieme ai Carabinieri di Lignano Sabbiadoro, si sono recati sul posto per verificare lo stato di pericolo e hanno comunicato la problematica all'organo competente.

Fvg Strade ha quindi ritenuto di chiudere il transito senza comunicarlo ai due Comuni, che ne sono venuti a conoscenza solamente nella giornata di ieri. I primi cittadini si sono quindi immediatamente messi in comunicazione con la società regionale per risolvere il problema. In particolare, vista la pericolosità del percorso alternativo, hanno chiesto di adoperarsi per permettere l’immediata riapertura del tratto interdetto.

ll responsabile di Fvg Strade Luca Vittori, interpellato in mattinata da Galizio e Fanotto, ha comunicato la disponibilità a risolvere l'intervento nel più breve tempo possibile, presumibilmente nell’arco di due-tre giorni.