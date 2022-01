Polemiche sulla palestra Asu, il Comune di Udine evita il risarcimento

Il Comune di Udine si è visto dare ragione dalla Corte d’Appello di Trieste che ha ribaltato la sentenza con cui il Tribunale di Udine, nel 2015, aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di 25mila euro per danno d’immagine nei confronti dell’Ingegner Regni - autore del progetto della parete di roccia che si sarebbe dovuto realizzare nella palestra dell’Asu ma che la Regione all’epoca bocciò - a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate in Aula da esponenti della Giunta e del Consiglio di allora sulle dinamiche di assegnazione dell’incarico e sulle motivazioni della decisione della Regione.

La Corte d’Appello quindi, accogliendo il ricorso del Comune, ha condiviso la linea difensiva dell’ente, che sosteneva di non dover rispondere di dichiarazioni, riportare da un quotidiano locale, che non potevano che essere ricondotte a chi le aveva pronunciate.

“Questa sentenza - ha commentato il Sindaco Pietro Fontanini - è importante non tanto per l’importo quanto perché rimarca un confine, che deve essere sempre mantenuto, tra le responsabilità individuale e quella istituzionale, anche quando il responsabile è un rappresentante dell’ente in questione”.