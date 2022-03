Politica in lutto, morto Dario Rinaldi

Si è spento nella notte, a 86 anni, Dario Rinaldi, esponente di spicco della Dc e della politica regionale tra gli anni '70 e '90. Era stato assessore regionale alle finanze, all'industria e ai trasporti nelle Giunte guidate da Adriano Biasutti, consigliere regionale per tre mandati, ma anche consigliere comunale. Terminata la carriera politica era stato a lungo presidente dei Giuliani nel mondo, di cui era presidente onorario.

Tanti i messaggi di cordoglio. "Instancabile presenza della Democrazia cristiana tra gli anni '60 e '90, finché non decise di lasciare la politica ma senza lasciare il lavoro in favore degli atri, soprattutto dei migranti giuliani nel mondo. Di Dario Rinaldi, ricorderemo sempre l'esempio e il contributo apportato alle leggi per la ricostruzione del Friuli del post terremoto". Così il presidente Piero Mauro Zanin a nome del Consiglio regionale, raggiunto in Argentina, dove si trova per una serie di incontri istituzionali con i nostri corregionali, dalla notizia della morte, nella notte, di Dario Rinaldi, per decenni esponente di spicco in particolare triestino della Dc. Da giornalista professionista, fu anche capo ufficio stampa della struttura di informazione del Consiglio regionale. "Alla famiglia, va il cordoglio mio personale e di quell'Assemblea legislativa di cui lui fu parte fondamentale", fa sapere Zanin.

"Purtroppo viene a mancare un insigne politico e amministratore della migliore tradizione democristiana del Friuli Venezia Giulia. Una figura di spicco molto legato a Trieste e alla comunità giuliana, con una visione profonda e qualificata sullo sviluppo complessivo della diversità della nostra regione" afferma in una nota il consigliere regionale Franco Iacop (Pd), esprimendo dall'Argentina, dove si trova attualmente per una visita istituzionale, cordoglio e condoglianze alla famiglia di Dario Rinaldi. "Non va dimenticato il suo apporto fondamentale nella scrittura e nell'attuazione delle leggi per la ricostruzione del Friuli con l'allora presidente del Fvg, Antonio Comelli - rammenta Iacop -, e nell'istituzione della Comunità Alpe-Adria, prodroma dell'Euroregione, con il presidente Adriano Biasutti".

"Ricordo, dall'Argentina e dalla presenza dei nostri corregionali qui, la sua presidenza dell'associazione dei Giuliani all'estero svolta con grande passione e partecipazione verso il mondo dell'emigrazione. Politico e amministratore di grande valore e persona gentile nei modi e attenta alla comunità. Condoglianze sincere - conclude il consigliere - alla famiglia".

"Trieste e il Friuli Venezia Giulia perdono uno dei politici più rappresentativi del secondo dopoguerra. Dario Rinaldi è stato un apprezzato assessore regionale all'Industria e al commercio, alla Viabilità, ai Trasporti e porti e alle Finanze e per tre legislature consigliere regionale; una volta lasciata la politica attiva si è messo a disposizione dell'associazionismo, lasciando così un segno anche per il suo impegno civico". Lo afferma l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, rivolgendo alla famiglia di Dario Rinaldi, morto a 86 anni, le condoglianze a nome dell'Amministrazione regionale.

Triestino, giornalista, già capo ufficio stampa della struttura informativa del Consiglio regionale, Rinaldi, formatosi nei movimenti cattolici, è stato dirigente diocesano della Gioventù cattolica e presidente della Fuci, diventando poi esponente di spicco della Dc giuliana. Per undici anni, dal 1967 al 1978 è stato consigliere e capogruppo del Comune di Trieste e dal 1978 ha ricoperto gli incarichi di assessore regionale sotto le Giunte guidate dai presidenti Antonio Comelli, Adriano Biasutti e Vinicio Turello.

Tra i fondatori dell'area di ricerca di Trieste, di cui fu consigliere di amministrazione, contribuì anche all'insediamento del Sincrotrone.

"Una volta lasciata la politica - ha osservato Roberti - non mancò di dimostrare il suo impegno nella vita associativa triestina: fu per quindici anni presidente della casa di riposo 'Ieralla', struttura per non autosufficienti di proprietà della diocesi, ed è stato a lungo a capo dell'Associazione Giuliani nel mondo, per cui negli ultimi anni ricopriva la carica di presidente onorario".

"Ci ha lasciato Dario Rinaldi. È stato un politico competente, appassionato, accogliente e rispettoso. Un uomo delle istituzioni che amava la sua città e il suo Paese. Lo faceva lavorando, sempre. Ero un giovane consigliere circoscrizionale, lui assessore regionale, mi ha insegnato molto, con il suo impegno incessante, con il suo stile, quello di chi sapeva mettere a suo agio chiunque ed essere autorevole quando serviva. Alla famiglia voglio esprimere il più profondo cordoglio e la mia vicinanza", scrive in una nota il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato.

“A nome del Pd triestino e mio personale esprimo grande cordoglio per la scomparsa di Dario Rinaldi. Uomo retto e generoso, è stata una figura di riferimento negli anni d'oro della DC, esempio per diverse generazioni di una politica onesta, competente e rigorosa, al servizio della comunità e con un occhio sempre attento agli ultimi”. Così la segretaria del Pd provinciale di Trieste, Caterina Conti, commemora la figura di Dario Rinaldi. “Credeva fortemente nel valore delle istituzioni – ricorda l’esponente dem - e ha favorito con il suo lavoro la nascita di importanti realtà istituzionali per Trieste, come l'Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata (IRCI) e l'Associazione dei Giuliani nel Mondo”.

“L’ho conosciuto bene grazie ai nostri legami familiari – aggiunge Conti - e mi ha sempre colpito la sua statura fisica, che era anche umana e politica: era alto e vedeva lontano, in modo lungimirante e sereno. Era uno di quelli ‘vecchio stampo, con il sorriso sulle labbra e una rapidità di pensiero che restano nel cuore. La nostra vicinanza va alla moglie Gabriella, ai figli Cristiano, Raffaele e Andrea, che prosegue l'impegno del padre nel servizio pubblico”.

"Competenza, dedizione, attenzione alle persone e capacità di tradurre in concreta azione politica gli ideali che lo avevano spinto fin da giovane a impegnarsi nel volontariato e nell'associazionismo cattolico. Dario Rinaldi ci lascia oggi, ma rimane di lui l'insegnamento di una vita spesa a favore della comunità triestina e regionale, senza risparmio, con generosità anche dopo aver lasciato gli alti e importanti ruoli politici ricoperti soprattutto negli anni Settanta e Ottanta". Così in una nota, Fracesco Russo, consigliere regionale del Pd.

"Per tanti di noi, giovani in quegli anni - commenta ancora Russo -, Rinaldi fu punto di riferimento, capace di introdurci al rigore del lavoro delle Istituzioni, alla preparazione necessaria per servire al meglio la propria comunità, al rispetto e alla correttezza con cui ci si deve confrontare con gli avversari e le loro proposte".

"Fu esponente di spicco di quella Democrazia Cristiana che a Trieste e in regione ebbe alti meriti, nella gestione del post terremoto, nella costruzione di un rinnovato ruolo internazionale, nell'investimento in campo scientifico e tecnologico, nel superamento di steccati ideologici ormai obsoleti, ma anche dopo la fine dell'esperienza storica di quel partito - aggiunge il consigliere dem - non smise di interrogarsi e di accompagnare seppure da lontano la nuova stagione dell'impegno dei cattolici democratici in ambito sociale e politico".

"Il servizio degli ultimi anni, generoso e silenzioso, in tante realtà di volontariato insieme a quello a favore dei Giuliani nel mondo rimane come testimonianza di un impegno esemplare - conclude - di cui siamo grati anche alla sua famiglia, a cui voglio ribadire la mia vicinanza".