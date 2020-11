Politica in lutto, si è spento Andrea Simone Lerussi

Un terribile male si è portato via Andrea Simone Lerussi a soli 36 anni. Dopo sei mesi di lotta, questa sera l'ex consigliere della Provincia di Udine si è spento, lasciando sgomenti amici, parenti, colleghi di partito e avversari alle urne. A Udine ha lasciato un ricordo vivido. In particolar modo per la passione e il coraggio che ha sempre portato con sé.

Alle elezioni provinciali del 2013, Simone, a soli 29 anni, si era candidato come Presidente della Provincia di Udine sfindando Pietro Fontanini, l'attuale sindaco di Udine. Una battaglia combattuta con sfrontatezza, sull'onda del 'Renzismo', e che lo portò a sfiorare il ballottaggio con l'allora presidente uscente della Lega Nord per una sola manciata di voti. 56 per l'esattezza (aveva conquistato il 41,08% delle preferenze).

Era uno dei punti di riferimento del Partito Democratico e non solo perchè era membro attivo della segreteria regionale. Il suo attivismo, infatti, era iniziato fin dagli anni del Liceo scientifico Marinelli ed è poi proseguito durante tutti gli anni universtiari. Proprio all'ateneo di Udine, aveva ricoperto il ruolo di rappresentante degli studenti dinventando anche membro del Senato Accademico, oltre che del Consiglio di Amministrazione di Uniud.

Nel 2013, tra un consiglio provinciale e qualche commissione, la laurea, con una tesi sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

Il vero salto nella politica che conta, lo registra però 4 anni prima, nel 2009, quando entra a palazzo Belgrado come consigliere, in seguito alle dimissioni di Debora Serracchiani, eletta al Parlamento Europeo e di li a poco, sulla rampa di lancio verso la scalata nel partito regionale e nazionale.

"Avevamo due caratteri diversi, ma la stessa convinzione che la politica era lo strumento per lasciare un mondo migliore a chi veniva dopo di noi", ricorda Alessandro Venanzi. "Una passione la nostra accompagnata dalla condivisione di valori che sono stati la guida quotidiana del nostro agire. Su tutto si poteva mediare, ma non su quelli. Mi mancherai molto amico mio. Rip".

Senza parole anche la consigliera comunale Cinzia Del Torre. "Andrea Simone Lerussi la notizia della tua scomparsa, davvero troppo prematura, mi colpisce e mi sconvolge. Non trovo parole adatte, perché non ce ne sono. Che la terra ti sia lieve".

"Ciao Andrea, il migliore tra noi", scrive Debora Serracchiani. "Se ne è andato Andrea Lerussi. Alla sua famiglia, ai suoi amici un grande abbraccio. Abbiamo perso una parte del nostro futuro. Rip", sono le parole di Tatjana Rojc.

Sconvolto anche Enrico Mossenta, il sindaco di Pradamano. "Così è troppo presto - ha scritto il promo cittadino- . Non vale, così non vale!".

"Voglio esprimere la vicinanza alla famiglia di Andrea Simone Lerussi e alla forza politica a cui si è dedicato con passione ed entusiasmo", scrive su twitter il Presidente Fv, Massimiliano Fedriga.

"Ho conosciuto Andrea Lerussi nella precedente legislatura", sono le parole del vicepresidente Riccardo Riccardi. "Desidero anch’io ricordarlo nel giorno della sua scomparsa. Lo voglio fare con lo stesso garbo che in ogni circostanza portava con se. Avversario politico, mai nemico. Questo mondo sentirà la tua mancanza. Rip".

Tanti i commenti, le frasi e i ricordi da tutto l'arco politico cittadino, provinciale e regionale, sconvolto da questa triste notizia.